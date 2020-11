Derfor vil ikke AaFKs stortalent til utlandet nå

Henrik Melland (15) har skrevet under ei proffkontrakt på tre år med AaFK, men han kunne endt opp i en utenlandsk klubb.

Henrik Melland skrev denne uka under ei proffkontrakt med AaFK. Staale Wattø

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at AaFK hadde avslått bud på 15-åringen Henrik Melland. Budet kom fra en klubb i en av de største ligaene i Europa. Utviklingssjef Sindre Eid uttalte at de heller ønsket å skrive proffkontrakt med stortalentet, og denne uka skrev G15-landslagsspilleren under ei treårskontrakt.

– Det føles veldig bra å ha gjort det. Det har alltid vært en drøm og et mål for meg, og det er spesielt bra at jeg får muligheten i AaFK, sier Melland til Sunnmørsposten.