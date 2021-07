Eliteseriens yngste trener: – Jeg kan gjerne bli en ny Solskjær

NADDERUD (VG) Da Eirik Kjønø (30) var 20 år bestemte han seg for å bli fotballtrener. Nå er han en av verdens yngste trener på toppnivå og forteller hvordan han skal få Stabæk-skuta på rett kjøl.

YNGST: Eirik Kjønø er verdens yngste fotballtrener på toppnivå. Foto: Sebastian Melsom Johansen

– Da jeg begynte på Norges idrettshøgskole som 20-åring fant jeg ut at de hadde en trenerutdannelse der, og da gikk det opp for meg: «Selvfølgelig skal jeg gjøre dette». Også har jeg gått «all in» siden det, sier Kjønø til VG.

Det var nærmest en selvfølge at det var det unge trenertalentet som skulle ta over etter svenske Jan Jönsson.

Fakta Eirik Kjønø: Alder: 30 (27. februar 1991). Fra: Kristiansand. Tidligere klubber som spiller: IK Våg, Vindbjart, Falkirk og Grorud. Tidligere klubber som trener: Ready og Grorud. Største prestasjon: Rykke opp til OBOS-Ligaen med Grorud (2019). Aktuell: Debuterer som Stabæk-sjef borte mot Strømsgodset søndag kl. 20:00. Vis mer

– Det er en fin mulighet. Jeg er veldig takknemlig for jeg får muligheten, men så ser jeg at det er en tøff utfordring og en viktig oppgave. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få snu dette, sier Kjønø.

INGEN OVERRASKELSE: Det var ingen som falt av stolen da Eirik Kjønø ble presenter som ny Stabæk-trener. Foto: Sebastian Melsom Johansen

Og det er virkelig en tøff oppgave han har tatt på seg. Stabæk ligger i bunnen av tabellen.

– Selvfølgelig er det skummelt. Jeg tror alle trenere er redd for å tape og rykke ned, men det er jo også den største drivkraften. Så må man bruke det produktivt, sier Kjønø og drar parallell til en annen trener som er vant til å kjempe i bunnen av tabellen:

– Spør Vegard Hansen (Mjøndalen-trener) om han er redd, jeg tror han sier det samme. At vi ligger der vi ligger gjør det også mulig å forbedre.

LIKHETER: Eirik Kjønø drar paralleller mellom Vegard Hansens Mjøndalen og hans egen situasjon som ny Stabæk-trener. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjønø har hatt stor suksess som trener fra ung alder. Han tok over Oslo-klubben Ready i 2012, før han ble ansatt som analytiker i Strømmen året etter.

Turen gikk videre til Grorud IL i 2014, først som assistent under Rolf Teigen, før han ble hovedtrener i 2018 og tok dem til tredjeplass i 2. divisjon.

«Den vanskelig andresesongen» ble slett ikke vanskelig for Kjønø. Grorud toppet tabellen ved sesongslutt, og rykket for første gang i historien opp til nivå to i norsk fotball.

– Jeg tenker disse lagene er veldig like. Stabæk er et ungt lag som er underdogs, sånn som vi alltid har vært i Grorud. Vi må fighte for hvert poeng, og vi kan ikke tro at vi bare kan gå ut og spille fin fotball. Vi ligger der vi ligger for en grunn, sier Kjønø.

fullskjerm neste NY TRENER: Eirik Kjønø er Stabæks nye hovedtrener. 1 av 2 Foto: Sebastian Melsom Johansen

Sørlendingen har blitt kåret til årets unge trener i Norge to ganger: 2018 og 2019. Det har heller aldri skjedd før i norsk fotballhistorie.

– Kompetansebygging, særpreg og stor arbeidskapasitet kjennetegner både Årets unge trener og det miljøet han har rundt seg. Det er et konkurransefortrinn som har ført bydelsklubben helt til OBOS-ligaen i kamp mot klubber med langt større økonomiske ressurser og mer tradisjonsrik historie, står det i begrunnelsen for kåringen i 2019.

Kjønø er vant til å ikke være den eldste i garderoben. Han dro som 16-åring til skotske Falkirk i 2007, og var kun 23 år da han ble assistent i Grorud.

– Jeg var yngre enn kapteinen i Grorud, og det er jeg også her. Så akkurat det med eldre spillere tenker jeg lite på. Det er viktig å bruke den erfaringen og kunnskapen de har, forteller Kjønø og utdyper filosofien sin:

– Trenere som er trygge på sitt eget fag involverer spillere, trener som er usikre dreper alle innspill.

– Hvor langt strekker målene dine som fotballtrener? Ønsker du å bli en ny Solskjær?

– Hehe! Jeg kan gjerne bli en ny Solskjær, svarer han fort før han utdyper:

– Jeg har ikke noen tydelig mål. Jeg har kanskje 40 år igjen av min trenerkarriere. Og jeg er i Eliteserien nå, så det sier seg selv at en gang i tiden, hvis jeg er god nok, så ja. Men jeg er en klubbygger, jeg var Grorud i syv år og jeg ønsker å bygge noe her over tid også.

PS! Kjønø debuterer som Stabæk-sjef borte mot Strømsgodset søndag, kl. 20.00. Kampen ser du på Eurosport Norge.