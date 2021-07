Brann-krisen fortsetter: – Situasjonen er alvorlig og kritisk

BERGEN (VG) (Brann - Mjøndalen 1–1) Daouda Bamba reddet ett sårt tiltrengt poeng for Brann. Men det kunne gått mye verre. Mandag er det styremøte og da er «ingen fredet».

HARD PRESSET: Branns hovedtrener Kåre Ingebrigtsen (t.h.) har kun ledet Brann til syv poeng på 14 kamper i Eliteserien 2021. Foto: Marit Hommedal

18. juli 2021

Mjøndalens Nikolai Walstad satte 1–0 på overtid av kampen. Det så ut til at Branns marerittmotstander skulle gå seirende ut av duellen nok en gang.

«Kåre må gå! Kåre må gå!» lød det fra Bataljonen – med henvisning til Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg har ikke noe påvirkning på det. Det er enkelt å skylde på meg når Mjøndalen kliner den i krysset, men jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har hørt mye verre ting på en fotballbane enn at jeg må gi meg. Jeg tror fortsatt jeg er riktig mann, sier Ingebrigtsen til VG om ropene fra tribunen.

Daouda Bamba sikret imidlertid uavgjort like etterpå. Likevel var få i Brann-drakt fornøyd etter kampen.

– Situasjonen er alvorlig og kritisk. Det vet vi alle sammen. Det er også derfor det er utrolig irriterende at vi ikke får tre poeng i dag, sier Brann-kaptein Daniel Pedersen.

Også Kristoffer Barmen innrømmer at det er tøft.

– Det er tungt, altså. Det er tungt. Det er bare å se på tabellen. Det var ikke det jeg så for meg før sesongen. Det er blytungt, men vi står i det sammen, sier Barmen.

Tidligere Brann-spiller, og nåværende fotballekspert, Erik Huseklepp mener tiden er inne for et trenerbytte.

– Jeg ser ikke at han skal klare å snu det. Jeg tror Kåre er en god trener, men noen ganger så kommer man inn i en blindgate. Jeg tror ikke de evner å snu det. Da ender jeg på konklusjonen at han må gå, sier Huseklepp.

Ropene mot Ingebrigtsen fortsatte også etter kampen og treneren ble buet på av flere da han var borte for å takke for kampen. Brann står med kun syv poeng på 14 kamper denne sesongen.

I morgen blir det styremøte på Brann Stadion.

– Vi skal ha et styremøte i morgen hvor vi skal evaluere de kampene vi har hatt nå, situasjonen og hvordan vi videre skal jobbe. Vi har ingen beslutning i dag, men vi skal ha innspill fra hele styret i morgen. Da får vi se hva som kommer frem der, sier styreleder Birger Grevstad VG.

– Begynner styret å bli utålmodige?

– Vi er veldig utålmodige, fordi vi har syv poeng på 14 kamper, slår Grevstad fast.

– Ingen er fredet i denne klubben nå, sier styreleder Birger Grevstad i BTs Ballspark-sending.

Rødtrøyene åpnet kampen i et forrykende tempo og var det klart beste laget i kampens første 15 minutter. Deretter ble det vanskeligere.

– Det blir litt todelt. Du er fornøyd med poenget du får, men samtidig er det helt utrolig at vi står her uten seier. Det er der vi er nå. Vi scorer ikke, og andre lag trenger ikke engang en målsjanse for å score på oss. Det er tøffe tider, sier Ingebrigtsen etter kampen.

Kun en gang klarte Mjøndalen å skremme Branns supportere i løpet av den første omgangen. Det med god hjelp fra Brann-keeper Håkon Opdal.

Sisteskansen brukte lang tid på et tilbakespill og endte med å sende ballen rett i foten til Ole Amund Sveen. Ballen havnet så i beina på Lars Olden Larsen, men kanten sleivet da han skulle forsøke å løfte ballen over Opdal som rygget mot det åpne målet.

I andre omgang var Brann det beste laget med liten margin og skapte flest farligheter, men aldri såpass store muligheter til å sette Makani på store nok prøver. Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene i Bergen.

– Vi var dårlige i dag. Vi hadde flaks som ikke tapte, innrømmer Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

– Det er et viktig poeng for oss, men når vi er så nære tre så er det skuffende, slår han fast.

Også Brann-kaptein Pedersen mener de fortjente seieren.

– Det er surt. Jeg føler det er en kamp vi har kontroll over. Jeg kan ikke huske at de har en eneste sjanse. Selvfølgelig er det viktig at vi ikke taper, men det var ikke det vi kom for. Vi kom for å vinne.