– Det er veldig artig med interesse. Alle drømmer om et eventyr. Jeg har veldig tro på opplegget, så får vi se om totalpakken blir god nok.

Det sa Karlsen til Adresseavisen da det ble kjent at Orange County på nivå to i USA jaktet spissens signatur. Klubben holder til i Lake Forrest, California, og ble i fjor nummer tre i National Premier Soccer League (Dette er et nivåene rett under MLS).