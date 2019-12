Inge André Olsen slutter i Stabæk og blir sjef i dansk klubb

Sørlendingen spilte for Start tidlig i karrieren, men har siden slutten av 90-tallet vært i Stabæk. Først som forsvarsspiller, og siden 2010 som sportssjef.

Nå er det slutt for Inge André OIsen i østlandsklubben. Det skriver Stabæk på sin hjemmeside.

– Det er veldig spesielt. Jeg kom her 15. mars 1998 og ble med på et eventyr, sier han.

41-åringen skal fra 1. april ta over som sportssjef i den danske superligaklubben Aalborg.

Tøff prosess

– Jeg har hatt muligheten til å flytte på meg innenfor landets grenser tidligere, men jeg har hele tiden satt Stabæk ekstremt høyt. Klubben er en stor del av meg, og jeg føler jeg er en stor del av Stabæk. Derfor har det vært veldig tøffe prosesser hver gang, og hver gang har jeg falt ned på at jeg ønsker å være med å bygge noe her i Stabæk. Å vinne noe har stått sentralt for meg. Jeg har hatt en drøm om at Stabæk skal vinne gull igjen og spille på europeiske arenaer, sier Olsen.

Olsen sier han er glad han slipper å jobbe for en konkurrerende klubb.

– Nå har det dukket opp en mulighet som gjør at jeg slipper å komme i en stor konflikt med å møte Stabæk i Eliteserien, noe som ville vært veldig vanskelig for meg. Jeg har fått en mulighet i Danmark. Jeg er hjemmekjær og det er ikke så langt å reise. Nå kan jeg bare kjøre ned og ta båten fra Hirtshals og over, smiler Olsen.

Ny mulighet

– Når jeg har vurdert hvor Stabæk er nå, og hva jeg ønsker selv i fremtiden, nemlig en mulighet utenfor landets grenser, så føles dette riktig. Det var det jeg drømte om som fotballspiller, men som jeg aldri fikk muligheten til.

– Etter mye frem og tilbake føler jeg at jeg må prøve dette. Det er konklusjonen jeg har falt ned på. Jeg fikk litt den samme følelsen som jeg har hatt i Stabæk, etter å ha møtt menneskene i AaB. Det er en «familiefølelse» der og mennesker som vil hverandre godt, sier Olsen.

Han erstatter Allan Gaarde som sportssjef. Gaarde spilte i Viking fra 2005 og gikk inn i Aalborg-ledelsen i 2013. Klubben tok seriegull i Danmark i 2014. Akkurat nå ligger laget på sjetteplass i den øverste divisjonen i Danmark.