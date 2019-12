Stormen i «Fløyaland» har i den siste tiden vært av det svært ekstreme slaget, der iTromsø har omtalt en rekke betente saker.

For øyeblikket er status at A- og B-laget for herrer er i fullstendig oppløsning, mens klubben har opplevd to treneravganger på en uke. I tillegg er det kommet frem en rekke historier og opplysninger om det famøse årsmøtet i mars 2018, som blant annet førte til isfront mellom herre- og damespillerne i Fløya.