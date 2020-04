Isnes sto på listen til Lillestrøm, ble nevnt da Vålerenga jaktet trener, men gikk lengst i samtalene med Odd før de bestemte seg for å gi Jan Frode Nordnes et opprykk i klubben.

– Det stemmer at det har vært kontakt, og det har vært møter. Når et av Norges beste lag kommer på døren, blir man nysgjerrig. Så jeg fikk lov å prate med Odd, og KFUM var klar over det. Jeg liker å spille med åpne kort, sa Jørgen Isnes til VG 14. april.