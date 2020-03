Resultatet skyldes stram styring samt i stor grad at daværende daglig leder Asle Tjøtta gjorde et klokt salg med klausuler ved videresalg av Erling Braut Haaland til Molde i januar 2017.

– To ting er avgjørende for at vi har snudd dette, inntektene fra salget av Erling og kontinuitet på kontoret, understreker avtroppende styreleder Nils Steinsland overfor Aftenbladet.