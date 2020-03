TV-profilen langet ut mot denne avgjørelsen: «Parodi»

Manchester United - Manchester City 2–0 (1–0)

Det var på tampen av første omgang, på stillingen 1–0 til Manchester United, at brasilianske Fred gikk over ende i boksen etter en duell med Nicolás Otamendi.

Hoveddommer Mike Dean ga Fred gult kort for filming, noe som ved første øyekast så ut til å være korrekt.

Men reprisene viste helt tydelig at Otamendi var borti Uniteds midtbanespiller før han gikk i bakken.

– Fred får gult kort der. Legg ned alt. VAR. Parodi, skrev Viasat-kommentator Morten Langli på Twitter.

– Vi har forskjellige øyne

Manchester United vant til slutt 2–0, og dermed får ikke situasjonen noen konsekvenser med mindre Fred får en suspensjon for antall gule kort.

– Det er straffe, var Ole Gunnar Solskjærs klare dom etter kampen.

Han ville ikke si noe mer om det i TV-intervjuet sendt på TV 2, men utdypet på pressekonferansen senere at han hadde spurt Dean om situasjonen.

– VAR skal ha sjekket den. Vi har forskjellige øyne, sa Solskjær.

Dave Thompson / AP

– Dommerne er altfor «tøffe i trynet»

Både i Norge og England enes ekspertene om at det kunne blitt dømt straffe, og at Fred i alle fall ikke skulle hatt det gule kortet.

– Det er helt feil, og jeg synes dommerne er altfor «tøffe i trynet» her. Du skal være rimelig trygg for å gi gult kort for filming på noe sånt. Det er mer straffe enn filming, han blir truffet på leggen. Straffe har blitt gitt i slike situasjoner før, var Erik Thorstvedt klare tale i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Premier League skal ha sagt i en uttalelse til Sky Sports at det ikke var nok kontakt til å dømme straffe. Ettersom VAR kun kan endre gule kort hvis det skal justeres til rødt, gikk spillet videre.

– Tjenesteforsømmelse

Tidligere United-spiller Gary Neville, som nå jobber for Sky Sports, var av samme oppfatning som Thorstvedt.

– Jeg mener det er straffe. Han sparket skinnleggen til Fred. Det var ikke filming. Det var i hvert fall ikke et gult kort, mente Neville.

Lars Tjærnås forsto heller ikke stort av episoden.

– Hvis VAR er et redskap som skal rette opp klare dommerfeil, er det tjenesteforsømmelse å ikke rette opp straffesituasjonen med Fred, skrev han på Twitter.