Clyne ferdig i Liverpool

Kontrakten til høyreback Nathaniel Clyne går ut i slutten av juni. Torsdag bekreftet storklubben at briten forlater Liverpool.

Nathaniel Clyne forlater Liverpool ved slutten av måneden. AP Photo/Rui Vieira, file/NTB scanpix

Etter fem sesonger på Anfield er Nathaniel Clyne ferdig i Liverpool. Han kom til de rødkledde fra Southampton i juli 2015.

Liverpools nummer to spilte 103 kamper og fikk nettkjenning to ganger for ligalederne.

Briten var også sentral i at storklubben kvalifiserte seg til mesterligaen i 2016-17-sesongen.

Grunnet mange skader og en lokal unggutt ved navn Trent Alexander-Arnold som bare ble bedre og bedre, har ikke Clyne fått mye spilletid på Anfield de siste årene.

I fjor var han på utlån hos Bournemouth.

Liverpool skriver på Twitter at de takker høyrebacken for årene i Liverpool, samtidig som de ønsker ham lykke til videre i karrieren.

