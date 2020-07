Dette er Abid Rajas lovnad til Træff og breddefotballen etter kaffebesøket

Kulturminister Abid Raja var på besøk på Træffhuset mandag ettermiddag. Kulturministeren lover nå at han skal gjøre det han kan for å få fortgang i gjenåpninga av breddefotballen. Samtidig advarer han mot å få for høye forhåpninger allerede nå.