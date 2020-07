Vikings lag: Keeperbytte og ny debutant fra start

Bjarne Berntsen gjør flere endringer mot Odd.

Arild Østbø får sin første kamp fra start i serien mot Odd etter at han er friskmeldt og kampklar. Jarle Aasland

12. juli 2020 16:45 Sist oppdatert 11 minutter siden

SR-BANK ARENA: Vikings trener gjør flere endringer på laget før møtet med Odd hjemme i Jåttåvågen i kveld.

Det kommer som følge av skader og et ønske om mer trøkk i motstanders boks og mer fysikk og offensiv trussel på Vikings midtbane.

Keeper Arild Østbø (29) overtar i mål etter at Iven Austbø tråkket over mot Start for en uke siden og måtte testes lørdag.

Dette blir Østbøs første offisielle kamp for Viking etter at han før sesongen kom hjem fra Rosenborg.

Debutant fra start

Viking stiller slik (4–3–3):

Arild Østbø – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø – Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Trym Ur, Axel Óskar Andrésson, Tommy Høiland, Johnny Furdal, Sondre Auklend, Harald Nilsen Tangen og Adrian Pereira.

Midtbanespiller Sebastian Sebulonsen får sin første start i Eliteserien og tar plass på høyrebacken. Sebulonsens fotballhode og motor gjør at Bjarne Berntsen ønsker å se 20-åringen i denne posisjonen.

Henrik Heggheim fortsetter i midtforsvaret sammen med kaptein Viljar Vevatne.

Sebastian Sebulonsen står med fire innhopp så langt i Eliteserien. Mot Odd starter han for første gang. Carina Johansen

Torsteinbø på midten

Fredrik Torsteinbø, som har vikariert på høyrebacken i Sondre Bjørshols skadefravær, flyttes opp på midtbanen for å gi Viking mer fysikk på midten, i tillegg er «Fedda» målfarlig.

Nevnte Bjørshol trente for fullt fredag og begynner å nærme seg kampklar.

Zymer Bytyqi er inne på laget igjen etter et friskt innhopp i Kristiansand forrige helg der han også berget uavgjort med et lekkert skudd med venstrebeinet.

Odd stiller slik (4–3–3):

Sondre Rossbach - Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Birk Risa - Vebjørn Hoff, Filip Rønningen Jørgensen, Joshua Kitolano - Markus Kaasa, Tobias Lauritsen, Elbasa Rashani.

Kampstart er klokken 18.00.