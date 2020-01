Vålerenga hasteinnkaller til pressekonferanse. Presenterer trolig Fagermo som ny trener.

Saken oppdateres.

Det er lenge blitt spekulert på hvem som vil bli ny hovedtrener for Vålerenga etter at Ronny Deila ble klar for New York City FC tidligere i januar.

«Vålerenga Fotball Elite ønsker velkommen til pressekonferanse i dag fredag 31.1, der vi vil presentere vår nye hovedtrener», står det i en pressemelding.

De siste dagene er Dag-Eilev Fagermo blitt kraftig koblet til jobben. Lokalavisen Varden skrev torsdag at Odd-treneren skal ha bestemt seg for å bli trener i Oslo-klubben.

NRK erfarer at Vålerenga vil kunngjøre Fagermo som ny trener på pressekonferansen.

Vålerenga har flere ganger sagt at de har hatt 31. januar som tidsfrist for å kunngjøre en ny trener.