Kitolano i sitt første intervju som Molde-spiller: – En perfekt klubb for meg

PINATAR: Moldes første signering i 2020 blir 20 år gamle John Kitolano fra den engelske klubben Wolverhampton. Kitolano, som har en fortid i Odd, har allerede sluttet seg til spillertroppen i spanske Pinatar. Her har han gjennomført den medisinske sjekken sammen med MFKs støtteapparat, og signert en låneavtale som foreløpig strekker seg ut 2021. MFK har også sikret seg opsjon på en permanent kontrakt.

Den ferske MFK-spilleren, som kom til Norge sammen med familien fra Kongo i 2005, har notert seg for 37 aldersbestemte landskamper for det norske landslaget, sist i 2019 for U20-landslaget.