Henriksen etter dobbeltkollapsen med Norge: – Vi må lære av feilene

TÓRSHAVN: – Vi må ta lærdom når vi to ganger har gitt fra oss 2-0-ledelse. Men det kommer en ny kamp og ny sjanse. Så det er bare å komme seg opp på hesten igjen og vinne mot Færøyene, sier Henriksen.

Han er eneste mann i Norges tropp som er kaptein i sitt lag.

– Drømmescenarioet er å ha elleve uformelle ledere ute på banen. Vi har kanskje savnet det litt de siste gangene, at vi har en som har klart å få inn litt ro i laget. Mot Romania fortsatte vi å spille «rock'n roll»-fotball selv da vi ledet 2-0, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Ingen andre enn Markus av våre spillere er kaptein eller har en sentral rolle i sitt lag. Det gjør at det kanskje er litt vanskeligere å komme inn og ta disse initiativene.

– Må ta ansvaret

– Jeg føler vi har ganske mange ledertyper i dette laget, men vi må lære av de feilene vi har gjort. Det ble litt «Hawaii»-fotball mot Romania. I begge kampene (mot Sverige og Romania) har vi prøvd å få 3 og 4–0 i stedet for å være litt mer kynisk og holdt på 2–0. Dette har nå slått litt tilbake på oss, sier Henriksen.

– Jeg og alle andre ute på banen må ta ansvaret for det. Det er ikke alltid like lett å få med seg beskjeder, og jeg føler at det er flere som prøver å si fra.

Får det tøft

De to beste i EM-kvalifiseringsgruppen får EM-plass. Det ser ikke bra ut for Norge etter to poeng på de tre første kampene. Spania og Sverige har kommet langt bedre i gang enn de norske gutta.

Rosenborgs André Hansen er mer aktuell for å spille enn til kampen mot Romania fredag. Sten Grytebust sliter litt med et kne og trente ikke med laget i Torshavn søndag.

Det er svært sjelden at Lagerbäck tar ut spillere i startoppstillingen om de ikke trener dagen før kamp. Dermed lever trolig Grytebust småfarlig. I så fall rykker Hansen inn. Sondre Rossbach (Odd) er med som tredjekeeper denne gangen.

(©NTB)