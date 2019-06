Tidligere denne måneden fikk Randaberg-guttene Håvard Sande og Mattias Steinnes seg en opplevelse de sent vil glemme, mens de jobbet som volontører for Misjonsalliansen på Filippinene.

De to guttene var sultefôret på fotball etter noen måneder i landet hvor basketball og volleyball er mer populært – til tross for at gjennomsnittshøyden blant befolkningen er 163 cm for herrene og 151 cm for kvinnene.