LERKENDAL: – Det er jo definitivt en litt annen situasjon nå.

Det sier Tore Reginiussen dagen før bortekampen mot Brann. De siste to sesongene har Rosenborg reist til Bergen på senhøsten for å hente hjem «bøtta». I år er det en kamp mellom et Rosenborg-lag som ennå ikke har vist seg fra sin beste side, og et Brann lag som etter en litt treg start er begynt å komme i gang.