Islendingen er enig i at han ikke er inne i den samme flyten som han hadde i første del av forrige sesong. Derfor var det spesielt viktig for spissen å score to mål mot Tromsdalen i forrige serierunde. Før det sto han bare med to seriemål på seks kamper.

– Jeg mener selv jeg er på vei inn i det å finne en god form igjen. Jeg får vært med på hver trening nå, som gjør at ting går bedre for meg, sier Fridjonsson, som banket inn mål etter mål på fredagens avslutningstrening.