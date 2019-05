– Ja, selvfølgelig. På 2–2 er vi alene med keeper to ganger, svarer Daniel Aase i det Fædrelandsvennen spør om han er misfornøyd etter å ha tapt mot Start helt på tampen av kampen.

Jerv og Aase mente helt klart at de hadde fortjent mer. Når Tobias kommer bort for å takke for kampen til sin gamle lagkamerat, spør vi Start-talentet om han deler oppfatningen av at Start vant ufortjent: