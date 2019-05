– Det er sånt som skjer på banen. Det som skjer på banen, skjer der. Så går vi av banen og er venner igjen, sier Damion Lowe til Fædrelandsvennen.

Jamaicaneren hisset seg kraftig opp under fredagens treningsøkt på Sparebanken Sør Arena. Under en spilløkt med høy intensitet ble Lowe kraftig irritert på lagkamerat Tobias Christensen. Etter det Fædrelandsvennen hørte mente Lowe at Christensen flere ganger holdt for lenge på ballen i stedet for å spille den fra seg.