Endelig er hun ferdig med eksamen. Nå venter fotball-VM for Emilie (20)

– Vi hadde fri i helga, og så fikk jeg en dag ekstra. Det var kjipt ikke å være på trening mandag, men det gikk heldigvis bra. Det var siste eksamen, så nå er jeg ferdig på videregående skole, sa hun til NTB da troppens nest yngste spiller var tilbake på trening.

Nå er skolebøkene lagt bort. Heretter er det VM-sluttspillet som får oppmerksomheten hennes.

– Det er skikkelig spennende å være med på dette. Jeg tror jeg kommer til å lære masse, sier Nautnes om oppkjøringsleiren og det som venter i Frankrike.

– Jeg håper vi får et godt VM og klarer å oppnå målsettingene, og at vi har det gøy. Selv håper jeg å bidra til å støtte laget og at det blir lærerikt, og så hadde det selvsagt vært artig å spille, da. Det er jo det en drømmer om og har lyst til, sier jenta fra Gossen.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Landslagssjefen: – Kraft og fart

20-åringen kommer til VM med fem landskamper som ballast siden debuten i Japan sent i fjor høst. Landslagssjef Martin Sjögren ser for seg at Nautnes kan bli god å ha i VM.

– En kraftspiss med ekstrem fart. Vi kan få bruk for hennes bakromsløp, sa han da han i forbindelse med uttaket kort beskrev hver spiller i troppen.

– Jeg håper jo på det, sier Nautnes. Hun gleder seg til det som skal skje i Frankrike og er ikke redd for oppstyret som venter med stor medieinteresse og fylte tribuner.

– Vi har kjent litt på det allerede, og jeg tror vi skal være godt forberedt. Det er bare positivt at det er interesse for oss, det er kjempebra. Vi opplever ikke det så mye i hverdagen, sier hun.

Mistet mange lagvenninner

Vårsesongen med Arna-Bjørnar ble ikke helt det hun så for seg da klubben kjempet i toppen forrige sesong, og hun selv fikk pris for «årets gjennombrudd». En rekke viktige spillere forsvant plutselig fra klubben i fjor høst, mange av dem til lokalrival Sandviken.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Det er annerledes enn i fjor, og det er naturlig ettersom vi mistet så mange. Vi må etablere et nytt lag, og da kan vi ikke forvente å være i toppen slik vi var i fjor, sier Nautnes, som ikke kan si om hun vil bli værende mens et nytt lag bygges.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på det. Nå er det bare VM som gjelder, så får vi se hva som skjer etterpå, sier spissen, som har kontrakt fram til 1. juli. Det er interesse fra andre klubber.

Generalprøve søndag

– Et mesterskap er langt, og det finnes taktiske variabler, sjukdom, skader og formkurver. Dette har vi snakket om i et møte, og jeg tror alle forstår hva det innebærer. Alle må være klare til å bidra på banen. Vi kommer til å ha behov for mange spillere, sier landslagssjef Martin Sjögren om mulighetene for spilletid i VM.

Søndag møter Norge Sør-Afrika i VM-generalprøven på Stade Moulonguet i Amiens. Åpningskampen i VM spilles Nigeria i Reims 8. juni. De to andre gruppekampene er mot Frankrike 12. juni og Sør-Korea 17. juni.