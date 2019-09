Sarpsborg forblir på sisteplass: – Det er veldig skuffende

Sarpsborg – Stabæk 0–0

Med kun ett poeng ligger Sarpsborg fortsatt helt sist i Eliteserien. Laget fra Østfold har 20 poeng. Tre poeng skiller opp til trygg plass.

– Skuffende

Stabæk er med resultatet fire poeng foran nedrykksplass og kan heller ikke føle seg trygg før de siste sju serierundene.

– Det er veldig skuffende. Kampen i seg selv er OK. Vi styrer det meste og er veldig solide, men nok en gang så mangler det siste lille for å avgjøre kamper. Sånne kamper avgjorde vi ganske enkelt de siste tre-fire årene, men nå ender det opp i ingenting. Det er irriterende, sier Sarpsborg-spiller Amin Askar til Eurosport.

Mye sto på spill, og det bar også kampen preg av. Ingen av lagene klarte å spille seg til de helt store målsjansene. Sarpsborg må snart begynne å vinne om det skal bli eliteseriespill i 2020.

– Det blir steintøft. Vi må i hvert fall sørge for at vi ser ut som et fotballag hele veien. Vi må produsere mer enn det vi gjør i dag, oppsummerer Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Kamp med stor betydning

Riktignok hadde begge lag muligheter i åpningsminuttene. Først var Stabæk nære på en dødball. Et frispark gikk gjennom hele feltet og tvang Sarpsborg-keeperen til å gjøre en god redning.

Noen minutter senere var det hjemmelagets tur. Et langt innkast endte med heading, men avslutningen gikk over.

I det hele tatt var det lite som skjedde i Østfold før pause. Sarpsborg hadde noen bra muligheter på overgang, men klarte ikke å utnytte dem.

Gikk i bakken

Stabæk åpnet friskt i den andre omgangen. Fem minutter etter pause gikk Ola Brynhildsen i bakken i Sarpsborgs 16-meter. Stabæk-spilleren ble tydelig holdt, men gikk teatralsk i bakken lenge etter situasjonen. Dommeren lot spille fortsette.

Sarpsborg spilte seg opp utover i omgangen, men slet med å spille seg til store sjanser.

Oppgjøret i Østfold besto av lite finspill og få sjanser, og det endte til slutt med en ganske fortjent poengdeling.