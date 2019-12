TIL-lederen etter spillermøtet: – Det må skje endringer

Like etter klokken 16 fredag kom TILs sportslige ledelse ved styreleder Stig Bjørklund, daglig leder Kristian Høydal, samt nestleder i klubbstyret og styreleder i TIL Holding AS, Astrid Strandbu og sportslig ansvarlig i klubbstyret, Lars Espejord, ut av møtet med spillergruppen som var representert ved Jacob Karlstrøm, Jostein Gundersen, Magnus Andersen, Anders Jenssen, visekaptein Kent-Are Antonsen og kaptein Simen Wangberg.

– Det var et godt møte som varte i godt over to timer. Spillerne fikk luftet de fleste tingene som hadde betydning for dem, sier styreleder Stig Bjørklund til iTromsø.