Solskjær slår tilbake mot ryktene: – Åpenbare løgner

Manchester United har hatt en svak start på sesongen og er nummer ni i Premier League. Opp til den viktige fjerdeplassen, som gir spill i neste sesongs Champions League, skiller det åtte poeng.

Tottenham er nummer fem, to poeng foran Solskjærs lag. Nå venter to tøffe ligaoppgjør for nordmannen. Først mot José Mourinhos Spurs onsdag, deretter mot byrival Manchester City på bortebane til helgen.

United har to strake uavgjort i ligaen. Både mot Sheffield United og Aston Villa, begge nyopprykkede lag, har storklubben havnet under, snudd kampen og så rotet bort ledelsen.

Tabloidavisen The Sun slo tirsdag stort opp at Solskjær har fortalt spillerne at han får sparken dersom det blir tap mot både Spurs og City. Det fnyser nordmannen av.

– Noen ganger ler du når du leser historier om hva du har sagt. Jeg vet i hvert fall at kildene alle snakker om, ikke er kilder. Dette er bare fabrikkerte, åpenbare løgner, sa Solskjær på tirsdagens pressekonferanse ifølge Sky Sports.

Vil ikke påvirke spillerne

Onsdag er altså Mourinho tilbake på Old Trafford. Portugiseren ble for snaue to uker siden ansatt som Tottenhams nye manager, og onsdag skal han forsøke å ta poeng fra klubben han ledet mellom 2016 og 2018.

Solskjær tror ikke det vil påvirke hans spillere at de møter sin tidligere manager.

– Jeg tror uansett hvem som trener motstanderlaget at det ikke vil endre motivasjonen deres. De er motiverte for å gjøre det bra for Manchester United fordi de vet at det handler om å bevise hver gang du går ut på banen at du skal få være del av dette i framtiden. Når du putter drakten på, har det ikke noe å si hvem du skal møte, du må gi alt.

ANDREW COULDRIDGE / Reuters

– Vil få en god mottakelse

Som Manchester United-sjef vant Mourinho både ligacupen og Europa League i sin første sesong. I sin andre sesong ble han nummer to i Premier League. I den tredje gikk det tyngre, noe som endte med at han fikk sparken i desember 2018. Da kom Solskjær inn.

– José vil få en god mottakelse. Supporterne vil huske de to og et halvt årene han hadde her. Han vant trofeer, så jeg er 100 prosent sikker på at supporterne, de ansatte og klubben vil ønske ham velkommen, sa Solskjær.

Nordmannen bekreftet videre at midtbanestjernen Paul Pogba fortsatt ikke er klar for en retur etter skadeproblemer.