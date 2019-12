LILLESTRØM: Langs Alexander Kiellands gate har folk tatt inn Lillestrøm-flaggene fra balkongene sine. Ett henger igjen. En eldre mann har latt det henge gjennom natten, men nå er også han ute for å ta det ned.

I den siste svingen inn til Åråsen stadion er en LSK-vimpel blitt overkjørt en rekke ganger i løpet av natten.

Det er første dagen på 45 år hvor Lillestrøm ikke kan kalle seg en eliteserieby.

Hatefulle ytringer

Inne på Åråsen er ledelsen, støtteapparatet og noen av spillerne tilbake der det hele gikk så fryktelig galt onsdag kveld. Start snudde LSKs 4–0-ledelse til 4–3 og sendte vertene ned i 1. divisjon på bortemålsregelen.

Etter kampslutt var det uhyggelig stemning på Åråsen. Fansen gikk løs på både banen, spillertunnelen og prøvde å komme seg inn i garderoben.

Sportssjef Simon Mesfin har opplevd et av sine tøffeste døgn i livet.

– Det føles fortsatt uvirkelig. Jeg har sovet ekstremt dårlig. Å komme hjem til tre små barn setter ting i perspektiv. Men av alt som er ubetydelig her i verden, er dette det verste jeg har vært med på, sier Mesfin.

Han forteller at det har kommet mange ubehagelig meldinger den siste tiden. Både til spillere, andre i klubben og ham selv.

Fakta: Lillestrøm Sportsklubb Stiftet 2. april 1917. Spiller sine kamper på Åråsen. Hadde frem til onsdag vært i Eliteserien siden 1975. Var dermed det lengstlevende laget på toppnivå med sine 45 år. Rykket ned til 1. divisjon etter 5–5 sammenlagt mot Start (Start videre på bortemål).

– Det har kommet ytringer som går på trusler og personkarakteristikker, som jeg vil si ikke bør forekomme. Jeg har fått noen selv både i natt og de siste ukene, forteller sportssjefen.

Før den første Start-kampen fikk Mesfin trusler som han beskriver som langt over grensen. Personen som sto bak ble identifisert og saken ble tatt tak i.

– En ting er at jeg selv skal håndtere det. Men jeg har en familie med tre små barn, som ikke følte seg trygge. Da måtte det tas en vurdering, sier Mesfin.

Han legger til at han har forståelse for at alle i Lillestrøm er ekstremt skuffet, men at noen av meldingene som har kommet ikke er akseptable.

Mesfin er uansett 100 prosent innstilt på å fortsette som sportssjef i klubben, hvis ledelsen vil ha ham med videre.

Positivt sponsormøte

Torsdag morgen hadde blant andre Mesfin og daglig leder, Robert Lauritzen, den årlige julefrokosten med nærmere 150 sponsorer. Til tross for nedrykket, gikk LSK-ledelsen ut fra lunsjen med en positiv følelse.

– Det er mange som fortsatt ønsker å støtte klubben. Jeg hørte om sponsoravtaler som ble signert allerede i natt. Det er fantastisk og gir energi til å jobbe videre med å skape det nye og moderne LSK, sier Mesfin.

– Et veldig fint møte med mange gode tilbakemeldinger. Det kjennes godt i den situasjonen vi er nå. Jeg tror dette gjør at vi kommer til å stå samlet, legger Lauritzen til.

Han har tidligere anslått at klubben må spare mellom 10 og 15 millioner kroner ved et nedrykk.

Denne besparelsen kommer på toppen av det som har vært et negativt år også økonomisk sett for klubben, med blant annet sparkingen av Jörgen Lennartsson.

– Vi må erkjenne at vi har mislykkes denne sesongen. Nå må vi se på hvordan vi skal gjøre dette fremover. En beinhard evaluering fra topp til bunn må gjøres, og mye skal på plass før 2020. For vi skal opp igjen så raskt som mulig, sier Lauritzen.

Strategiplanen fortsetter

For to år siden la Lillestrøm en strategiplan. Det skulle satses mer på klubbens egne talenter, og ungguttene skulle få flere sjanser på A-laget. I fjor ble også Toni Ordinas hentet inn som utviklingssjef.

Den strategien skal videreføres.

– Nå er vi i 1. divisjon, og målet nå er å bygge et ungt lag som er sultne og topp motiverte for å spille i Lillestrøm. Det er ikke slik at vi skal legge alle pengene i A-laget for å komme raskest mulig opp. Vi skal fortsatt tenke utvikling, sier Mesfin.

En av dem som får en viktig rolle i den planen, er Frode Kippe. I går spilte han sin siste kamp for Lillestrøm. Nå blir han toppspillerutvikler i LSK, med fokus på de spillerne som er i ferd med å ta steget opp på A-laget.

– Det er et ganske stort sprang fra junior til seniorfotball i Eliteserien. Det kan være tøft for mange. Jobben min blir å hjelpe dem med overgangen, sier Kippe.

Sånn sett tror ikke LSK-legenden at det er direkte negativt å ta steget ned et nivå.

– Nå blir spranget litt mindre neste år. Det blir litt mer åpninger for å få frem egne unggutter og bygge et lag på lengre sikt, sier han.

Vil ha trener klar før sesongoppkjøringen

Det viktigste spørsmålet de kommende ukene er uansett hvem som blir Lillestrøms hovedtrener neste sesong.

LSK-ledelsen håper å ha en trener på plass før sesongoppkjøringen begynner i januar. Mesfin er uansett klar på at det skal gjøres en grundig jobb med å finne en trener som passer til strategiplanen.

– Er Tom Nordlie fortsatt en kandidat?

– Tom sammen med veldig mange andre er kandidater, så lenge vi ikke har ansatt en trener, sier Mesfin.

Tom Nordlies engasjement ble i første omgang avsluttet etter onsdagens kvalikkamp. Men han har hele tiden vært klar på at han ønsker å få jobben permanent.

– Jeg har vært her før, så folk vet hva jeg står for. Det vi presterte i 76 minutter i går bør være en plattform å bygge videre på, sier Nordlie.

– Er det planlagt noen møter mellom deg og LSK fremover?

– Nei, ikke noen planlagte møter. Men vi kommer sikkert til å ha en dialog.