Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg

Det bekrefter Napoli på sin Twitter-konto onsdag.

Gattuso innrømmer at det er spesielt å etterfølge nettopp Ancelotti.

– Ancelotti er som en far for meg. Han har alltid vært nær meg og støttet meg. Han har vunnet alt, men jeg fortsatt har mye å bevise, sier den tidligere midtbanekrigeren.

Den italienske klubben offentliggjorde sparkingen av Ancelotti i en uttalelse noen timer etter 4-0-seieren over Genk i mesterligaen tirsdag. Italienske medier meldte samtidig allerede før kampen at klubbledelsen hadde bestemt seg for å bytte ut Ancelotti med Gattuso.

Seieren mot Genk var Napolis første på ti kamper.

Ancelotti skal ha kommet på kant med både spillere og ledere i klubben, og publikum har også delvis vendt laget ryggen den siste tiden.

Napoli ligger på sjuendeplass i Serie A etter 15 serieomganger.

– Målet nå er å få fart på poengfangsten og klatre tilbake opp til plassene som gir mesterligaspill. Vi må jobbe hardt, ta poeng og komme oss gjennom denne vriene perioden, sier Gattuso.

Han har tidligere trent blant andre Milan. Han forlot jobben i storklubben fra motehovedstaden tidligere i år.

Som spiller hadde 41-åringen også en meget innholdsrik karriere. Han spilte blant annet 325 ligakamper for nettopp Milan. I tillegg var han innom skotske Rangers og sveitsiske Sion.

Trenerkarrieren startet nettopp i sveitsiske Sion i 2013.

I 2006 var han del av det italienske laget som ble verdensmestere i Tyskland.