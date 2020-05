KRISTIANSAND: – Vi har gjort to avtaler. 4. juni planlegger vi å spille mot Odd i Skien, hvis vi får lov. Deretter mot Sarpsborg på bortebane seks dager senere, sier Start-trener Joey Hardarson.

Eliteserielagene har et sterkt ønske om å spille treningskamper før sesongen starter 16. juni. Nå har Start laget avtaler med Odd og Sarpsborg for å stille best mulig forberedt før seriestart hjemme mot Strømsgodset torsdag 17. juni.