– Spilleavhengighet kan sammenlignes med å være avhengig av alkohol eller narkotika, sier han til Rbnett.

Staberg var toppdommer i norsk fotball i en årrekke, og dømte blant annet for Sunndal og Malmefjorden. For to år siden grunnla han Bortekamp, en frivillig organisasjon som jobber mot spilleavhengighet i idretten. Han fulgte mandagens nyheter rundt Vegard Forren med stor interesse.