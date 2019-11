Norske landslagsspillere gir pyro-støtte: – Kult for spillerne og setter en god ramme

Mandag møttes Norges Fotballforbund (NFF) og enkelte supporterkoordinatorer i klubbene til det første av mange forestående møter om temaet.

– Det var positivt og konstruktiv. God dialog, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn.

I Norsk Supporterallianse (NSA) er man også glad for at en dialog nå er opprettet.

– Jeg tenker at det er positivt at vi møtes. Det er mye av det frustrasjonen i utgangspunktet har bunnet i, sier talsmann i NSA Gjert Moldestad.

Fakta: Pyro-debatten kort oppsummert Debatten blusset for alvor opp etter at kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga midlertidig ble stoppet grunnet pyro.

Norske supportere mener regelverket for bruk av pyro må mykes opp. NFF har så langt vært uenig.

I dag kan man søke om lov til å bruke pyro ved innmarsj. All annen bruk er ulovlig.

De siste ukene har ulovlig pyro forekommet på mange arenaer landet rundt. Også i de lavere divisjoner.

Før helgen inviterte Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball til dialog med supporterne.

Mandag var det første møtet av mange hvor man skal diskutere veien videre.

Skaper stemning

Fra utlandet har flere av de norske landslagsspillerne fått med seg debatten som har rast i hjemlandet.

Om det gjennomføres på en forsvarlig måte, ønsker de pyro velkommen.

– Hvis det er ordentlige folk som er blitt lært opp og alt ligger til rette, så må man få lov til å ha det. Det er bare god stemning. Det er kult for oss spillerne, setter en god ramme og er kult for supporterne også, sier Brøndby-spiller Sigurd Rosted.

– Gir det spillerne noe ekstra?

– Helt klart. Man føler at det blir en veldig kul og stor kamp. Man merker det ekstra.

Han får støtte av midtstopperkollega Kristoffer Ajer.

– Det er viktig at det gjøres sikkerhetsmessige tiltak som gjør at det ikke er farlig med pyro, men det er klart at det skaper mer stemning og mer liv på kampen, sier han.

Må ikke være farlig

– Jeg er for litt stemning så lenge det ikke er farlig for noen, sier landslagsmålvakt og Hertha Berlin-spiller Rune Almenning Jarstein.

I Tyskland er det, som de fleste land, forbud mot bruk av pyro på tribunene. Bare de siste fire dagene har det tyske fotballforbundet delt ut bøter på rundt 150.000 norske kroner på grunn av pyrobruk.

2. november sto Jarstein mellom stengene for sitt Hertha Berlin i byderbyet mot Union Berlin. På tribunene regelrett kokte det med både tifo og pyro. Til slutt gikk det over grensen av hva som er greit, mener Jarstein.

– På Union-kampen var det raketter også. Det er skummelt. Det var nære at barn ble truffet, og det er ikke bra. Hvordan de får med seg de tingene inn, det vet jeg heller ikke. De ble sjekket, så det er litt trist at det kan være sånn, sier han.

Også Ajer og Rosted er opptatt av at supportere må følge retningslinjer.

– Selvfølgelig skal det ikke være sånn at man fyrer opp på feil tidspunkt og sånn. Selvfølgelig ikke kaste det inn på banen. Det blir bare dumt, sier Rosted.

Gjør ingen ekstratiltak før landskamp

Sist eliteserierunde var det flere aksjoner rundt på norske stadioner hvor ulovlig pyro forekom. Under landskamper er det totalforbud mot all bruk av pyro.

– Vi har oppfattet kommunikasjon i sosiale medier der det diskuteres en mulig aksjon på fredag, sier Fisketjønn i NFF om muligheten for pyro på Ullevaal mot Færøyene fredag.

Han understreker at forbundet likevel ikke gjør noen ekstra tiltak mot pyro, og at de ikke frykter at en slik aksjon skal forekomme.

Moldestad i NSA håper ikke at en slik aksjon skal forekomme etter at det nå er opprettet en positiv dialog med forbundet.

– Nå tenker jeg at vi får satse på at konstruktive samtaler er det vi må se frem til. Det kan både vi og NFF dra god nytte av på mange måter, sier han.