Norske fotballsupportere er i harnisk. Den siste tiden har det vært en heftig debatt knyttet til bruk av pyroteknikk på fotballtribunene i landet.

Flere ganger har norske supportere ropt høyt om det de mener er regler som endres uten at de er blitt involvert. Nå er konflikten, om mulig, mer betent enn noen gang.

Nå tar NFF sammen med Norsk Toppfotball (NTF) initiativ til dialog og inviterer supportere og klubber til pyromøte.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF opplyser til Aftenposten at det ikke er besluttet når møtet skal finne sted.

Berit Roald / NTB scanpix

På forbundets hjemmeside står det at at Bjerketvedt og administrerende direktør i NTF, Leif Øverland, i løpet av kort tid skal møte representanter for styret i Norsk Supporterallianse (NSA), ledere i toppklubber og supporterkoordinatorer.

– Vi setter pris på at norsk toppfotball er på ballen, og vi ser frem til et konstruktivt møte. Det er absolutt noe som trengs, sier talsmann Gjert Moldestad i NSA.

Bjørnar Posse Sandboe, styreleder i supporterklubben Stabæk Support og ressursperson i NSA, synes det er det eneste riktige å gjøre slik ting har utviklet seg. Nå vil han ha konkrete handlinger.

– I første omgang håper jeg at NFF og NTF kan komme med noe nytt til bordet, og at det kanskje blir bedring når man forholder seg til andre roller i disse organisasjonene, sier Sandboe.

Berit Roald / NTB scanpix

– Nødvendig med dialog

Pål Bjerketvedt forteller at forbundet tar signalene på største alvor med tanke på at flere supportergrupperinger ikke opplever dialogen med NFF som god nok.

– En dialog er nødvendig for å forstå hverandres posisjoner og de muligheter og begrensninger som ligger i denne tematikken. Det er viktig at alle parter opplever gjensidig forståelse og respekt. Vi skal ha god takhøyde og diskutere problemstillingene med åpent sinn, sier Bjerketvedt til fotball.no.

NSA har fra «dag én» etterlyst en tettere dialog med de som tar beslutningene.

– Vi fotballsupportere har lyst til å være med i loopen når det skal gjøres beslutninger. Så kan det godt være at vi har forskjellige meninger, ønsker og ideer, men vi kommer aldri noen vei hvis vi ikke blir invitert til å sitte rundt et bord. Dette er noe vi ser frem til, sier talsmann Gjert Moldestad.

Leif Øverland i NTF er opptatt av at fotballsupportere sees på som en ressurs. Han mener det er på tide at alle som er glade i norsk fotball setter seg ned sammen og diskuterer fremtiden.

– Alle ønsker flotte rammer og stort engasjement rundt kampene i toppfotballen, så dette må vi klare å finne gode løsninger på hvor flere hensyn ivaretas på en god måte, sier Øverland til fotball.no

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Prate sammen

Dette er ord som de norske fotballsupporterne er glade for å høre.

– Alle parter har godt av å prate sammen. Det er godt å se at man har kommet til den erkjennelsen. Det tror jeg alle i Supporter-Norge er enige i, sier Moldestad i NSA.