LSK-HALLEN: I løpet av sommeren mistet LSK Kvinner tre landslagsspillere, og tre av sine mest sentrale spillere. Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen forsvant til henholdsvis Chelsea og Wolfsburg, og Emilie Haavi røk korsbåndet under sommerens VM-sluttspill.

Dermed var det nok mange LSK-supportere som var spent på hvordan laget ville fremstå når høstsesongen startet med tøffe kamper mot Klepp i Toppserien og Anderlecht i Champions League.

Mot Klepp ble det 0–1-tap, og konkurrentene i toppen av serien nærmet seg, og mot Anderlecht ble det 2–3-tap og Champions League-exit syv dager senere.

Onsdag kom det en opptur med seier i kvartfinalen i cupen over Kolbotn. Likevel har LSK-spillerne fått noe å tenke på.

FÅTT MED DEG DENNE? Fotballaget har en helt spesiell rekord som aldri kan slås

Fakta: LSK Kvinners siste kamper 31.07.: LSK Kvinner-Amazon Grimstad 4 – 0 (Toppserien) 03.08.: LSK Kvinner-Klepp 0–1 (Toppserien) 07.08.: LSK Kvinner-Linfield 4–0 (Champions League-kval) 10.08.: LSK Kvinner-Anderlecht 2–3 (Champions League-kval) 13.08.: PAOK-LSK Kvinner 0–1 (Champions League-kval) 17.08.: LSK Kvinner-Vålerenga 2–0 (Toppserien) 21.08.: Kolbotn-LSK Kvinner 1–3 (NM)

Manglet det grunnleggende

Kaptein Ingrid Moe Wold, og de andre LSK-spillerne, vil ikke gi noe av skylden for nedturen på spillerne som forsvant.

– Vi er ikke vant til å tape, men det er ikke det som har vært verst. Det var måten vi tapte på. Det gikk på kulturen, duellspill, engasjement og arbeidsvilje. Man skal ikke tape kamper på den måten, sier hun til Aftenposten.

David Catry/ NTB scanpix

Nå er ting kanskje i ferd med å løsne for laget som tross alt leder Toppserien.

– Vi har gått i oss selv, og jeg synes vi responderte bra.

– Hvorfor skjer dette når man minst trenger det?

– Jeg vet ikke hva det går på. Jeg vet ikke. Det ble en hard lærepenge, og jeg tror det ga oss en liten «reality check», så vi får bruke det utover høsten.

Ønsker jevnere Toppserie velkommen

I den norske troppen, som i sommer tok seg til en VM-kvartfinale, fant man åtte spillere som hadde gått ubeseiret gjennom vårparten av Toppserien. Når Martin Sjögren tar med seg landslaget til Belfast neste uke for å starte EM-kvalifiseringen, har han bare funnet plass til halvparten.

Da LSK Kvinner slo Vålerenga, var det landslagsduoen Wold og Synne Skinnes Hansen som sto frem med de avgjørende scoringene. I cupkampen mot Kolbotn scoret Emilie Nautnes og Elise Thorsnes målene.

– Vi har snakket litt om at da vi kom hjem fra Belgia så skulle vi søren meg sette et nytt førsteinntrykk slik at de andre fikk se at vi er å regne med fremover, forklarer Synne Skinnes Hansen.

For toppen av Toppserien er jevnere enn den har vært på lenge. Etter over halvspilt serie skiller det kun fire poeng mellom de tre øverste lagene. Det mener Hansen er et kvalitetstegn.

– Egentlig er det veldig bra for Toppserien at det er blitt såpass jevnt med flere lag der oppe.

Søndag tar LSK Kvinner turen til Arna for å møte Arna-Bjørnar før landslagspausen. Der skal Norge møte Nord-Irland i Belfast i EM-kvalifisering og England i privatlandskamp i Bergen.