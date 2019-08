Her er RBK-laget som skal kjempe om gruppespill i Champions League

MAKSIMIR STADION: Rosenborg har tatt turen til Kroatia hvor den første av to kamper mot Dinamo Zagreb skal spilles. Vinneren over to oppgjør får æren av å spille i Champions League-gruppespillet til høsten. Taperen blir belønnet med et gruppespill også. I Europaligaen.

Rosenborg trente tirsdag kveld på Stadion Maksimir i det som må kunne beskrives som veldig varm luft. Like før kampstart onsdag blåser det lett og temperaturen er betraktelig lavere enn tirsdag kveld.

Eirik Horneland gjør ingen endringer på laget som slo Maribor 3-1 på Lerkendal forrige tirsdag. Anders Konradsen som sto over helgens oppgjør mot Odd er tilbake i startelleveren.

Rosenborg har allerede sikret seg 100 millioner for å nå playoff. Dersom de skulle ta seg inn i Champions League-gruppespillet vil man kunne mer enn doble denne summen. Les denne saken for å se hvor mye penger som står på spill.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborgs vei

Rosenborg har kommet seg til playoffen uten de største problemene. Første hinder var Linfield som ble et enkelt steg inn i runde to. Der var det Europa-vante Bate som måtte slås. Etter å ha tapt 2-1 i Hviterussland tok Rosenborg en solid 2-0 seier hjemme på Lerkendal. Dermed var Maribor siste hinder før et gruppespill i Europa var sikret.

I Slovenia sjokkerte Rosenborg Maribor og dro hjem med en 3-1 seier i bagasjen. Etter blant annet et nydelig frispark fra Alexander Søderlund. Hjemme på Lerkendal fikk Rosenborg en verst mulig start på returoppgjøret da Maribor scoret rett før pause og gikk i garderoben med 1-0-ledelse etter halvspilt kamp.

Men i andre omgang var det et helt annet RBK-lag som kom på banen. Den endringen gjorde at RBK igjen vant 3-1 og kunne dermed juble for 6-2 sammenlagt.

Richard Sagen

Dinamo Zagrebs vei

Dinamo Zagreb har nådd gruppespillet i Champions League fire ganger de siste åtte årene. Forrige gang var i 2016-sesongen. I fjor tok de seg helt til åttedelsfinalen hvor de røk ut mot den Portugisiske storheten Benfica.

Grunnet rankingen til Kroatia slapp Dinamo å spille den første kvalikrunden til Mesterligaen i år. De kom direkte inn i runde to. Der møtte de georgiske Saburtalo. 5-0 sammenlagt var fasit etter to kamper. I runde tre møtte de den ungarske seriemesteren Ferencvaros.

I første oppgjør i Zagreb endte kampen 1-1 og mange var overrasket over at ikke Dinamo fikk en bedre start. Men i returoppgjøret viste de hvem som var det beste laget. Anført av nøkkelspiller Dani Olmo vant de 4-0 på bortebane. Og ble dermed Rosenborgs siste hinder før et eventuelt mesterligagruppespill.

Det spanske stortalentet Dani Olmo har hatt hovedrollen i Dinamos vei til playoffkampene mot RBK. Han har vært på banen i tre av kvalikkampene i til sammen 190 minutter. På denne tiden har han scoret tre mål og levert to målgivende. Noe som betyr at han har levert et målpoeng hvert 38. minutt.

Antonio Broncic / Reuters

Disse skal kjempe om gruppespill i Champions League

Eirik Horneland har valgt ut følgende RBK-ellever (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Djordje Denic, Gjermund Åsen, Pål-André Helland, Anders Trondsen og Emil Konradsen Ceïde.

Dermed er Erik Botheim og Yann-Erik de Lanlay ute av troppen til tross for at de er i Kroatia.

Dermed er det ingen store overraskelser i startelleveren til Rosenborg. Horneland sender ut samme gjengen som slo Maribor 3-1 på Lerkendal forrige tirsdag.

Dinamo Zagreb stiller med følgende lag (4-2-3-1): Dominik Livakovic – Petar Stojanovic, Emir Dilaver, Dino Peric - Arijan Ademi, Nikola Moro – Izet Hajrovic, Dani Olmo, Mislav Orsic – Bruno Petkovic.