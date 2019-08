Følg TUIL live borte mot Sandefjord fra 18.00

Sandefjord-TUIL: 0–0

TUIL har i løpet av den siste uken mistet Tomas Kristoffersen til Sogndal. I tillegg har låneoppholdet til både Harald Nilsen Tangen (18) og Erik Arnebrott (20) ikke blitt forlenget, slik at de to reiser tilbake til Viking mandag og ikke er aktuelle for kamper etter søndagens kamp mot Sandefjord.

TUIL ligger fortsatt nederst på tabellen med kun to poeng og jakter fortsatt årets første seier i serien når serien er halvspilt. Sandefjord på sin side ligger på 2.-plass med 33 poeng etter 15 kamper. Hjemme står de med fem seiere, én uavgjort og ett tap.

De to lagene har stort sett ikke vært i samme divisjon de siste årene. Den neste kampen mellom de to lagene de siste fire årene, endte 3–3 på TUIL Arena tidligere i år.

TUIL stiller med følgende lag:

Theodor Nilsen; Andreas Arntzen, Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Henrik Åsali Hanssen; Lasse Berg Johnsen, Thomas Kind Bendiksen, Lars Henrik Baal Andreassen; Håkon Kjæve, Vegard Lysvoll, Sander Finjord Ringberg

Innbyttere:

Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott, Martin Hivand Albertsen, Gabriel Andersen, Harald Nilsen Tangen

Sandefjord:

Jacob Storevik, Sander Moen Foss, Marcos Vales Gonzalez, Anton Sebastian Kralj, Vidar Ari Jonsson, Enric Valles Prat, Mohamed Ofkir, Alberto Ortiz Moreno, Ruben Herraiz Alcaraz, Lars Pontus Engblom, William Albin Kurtovic

Innbyttere:

Jesper Granlund, Erik Nævdal Mjelde, Håvard Storbæk, Stefan Mladenovic, Sander Risan Mørk, George Nuah Gibson