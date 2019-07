Sammen med klassekamerater og venner, deltok ti år gamle Ask på en idrettscamp der de skulle gjennom mange forskjellige idretter. Som ofte før, var Ask ikledd den svarte treningsdrakten til Manchester United fra 2014.

Hans favorittdrakt.

Nest siste dag under campen fikk han et håndballmål over seg og ble alvorlig skadet. Da ble han hentet av ambulansen og kjørt til Ullevål sykehus, der drakten ble klippet i stykker for å redde ham.

Legene påviste flere brudd i kraniet og flere blødninger i hjernen.

LEST DENNE? Storseier for Solskjærs United

Koma i to dager

Det var ingen som så selve hendelsen.

Ask ble funnet med målet over seg, og ambulansen ble raskt tilkalt. Da mor Silje Kjeldstad fikk høre beskjeden, slapp hun det hun hadde i hendene og reiste til sykehuset.

– Først tenkte jeg «det kan ikke være så ille». Du ser ikke for deg at sønnen din ikke skal komme hjem fra idrettscamp. Det var mye verre enn det vi hadde sett for oss, sier moren.

Ask ble så lagt i kunstig koma i to dager, og Silje forteller at legene ikke trodde han ville våkne så tidlig. Men Ask var sterk, og klarte raskt å puste selv da de forsøkte å vekke han.

FÅTT MED DEG DENNE? Solskjær roste 18-åring etter seier i sommerens første treningskamp

– Hvor er drakten?

Da tiåringen våknet fra koma, tok det litt tid før han klarte å snakke. Da måtte foreldrene forklare hva som hadde skjedd med favorittdrakten.

– Det første han spurte om var hva klokka var. Så spurte han hvor drakten og klærne hans var, sier Silje Kjeldstad.

Det er omtrent tre uker siden ulykken skjedde, og Ask har vært på sykehuset siden. Formen blir bedre og bedre, men det er fortsatt usikkert om han blir helt frisk igjen.

På fredag skal han for første gang hjem igjen, og skal teste ut hvordan det går. Motorikken og bevegelsen er nedsatt og han blir fort sliten.

Tre spørsmål som kan avgjøre Solskjærs fremtid: – Vil være et kjempenederlag

Privat

– Fikk identisk drakt av ukjent gutt

Men i en tøff tid for Ask og familien, kom norske Manchester United-fans med en liten oppmuntring.

Historien om gutten og drakten ble fortalt videre til flere, og endte etter hvert opp i forskjellige fangrupper på Facebook.

Der var det mange som gjerne ville gi sin drakt til Ask.

Privat

– Reaksjonene var helt uventet og overveldende. Jeg kjenner ikke til supportermiljøet så godt, men visste at de hadde sterke supportere. Det var utrolig koselig og tårene trillet, sier moren.

Ask fikk flere drakter, inkludert en som var identisk favorittdrakten som ble ødelagt i ulykken. 19 år gamle Joachim Gjerde fra Ulsteinvik sendte den da han så innlegget på Facebook.

– Jeg hadde hatt den drakten ganske lenge, og den var ikke så mye i bruk lenger. Det som skjedde traff meg, og jeg følte for å bidra med det jeg kunne. De virket veldig takknemlige, sier Gjerde.

– Tok den rett på

Mens Ask nå jobber videre med å bli frisk igjen, kan han ikle seg mer enn bare favorittdrakten.

Bernt Hjørnevik, daglig leder i Manchester Uniteds norske supporterklubb, sendte også en drakt til tiåringen, sammen med et ettårs medlemskap i juniorklubben.

– Han fikk pakken med drakten inne på sykehuset, og pakket den opp der. Da tok han den på seg med en gang, sier Silje Kjeldstad.