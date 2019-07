Nautnes har signert for LSK Kvinner

Emilie Nautnes (20) har signert en toårskontrakt med LSK Kvinner. Det melder klubben på sine nettsider.

– Vi har hatt en grei dialog hele veien. Når spillere ønsker seg videre og nye utfordringer, så må m vi bare ønske dem lykke til og håpe at vi som klubb har bidratt til at de har kommet på et slikt nivå, sier sportssjef i Arna-Bjørnar Bent Raknes.

– Viktig spiller

Nautnes kom til Arna-Bjørnar fra Fortuna i 2015. Den offensive spilleren står oppført med nesten hundre kamper for rødtrøyene.

– Jeg trengte en ny utfordring. Jeg føler at LSK er en god klubb å utvikle seg i. Det er gode spillere og gode trenere, sier Nautnes til TV 2.

– Emilie har vært en viktig spiller. Hun er en ung spiller som ble tatt ut i VM-troppen, og er en seriøs spiller med store ambisjoner. Derfor passet hun inn i det Arna-Bjørnar står for, sier Raknes, og legger til:

– Klubben ønsker henne alt godt og lykke til. Så må vi være litt stolte over det klubben får til med å utvikle spillere.

LSKs toppscorer, Guro Reiten, gikk til Chelsea tidligere i sommer.

Jakter offensiv spiller

Kontrakten hennes med Arna-Bjørnar går ut i slutten av måneden.

– Slik er det i kvinnefotball. Det er ingen som blir rike på overganger enda. I Arna-Bjørnar utvikler vi unge talenter, og da må man regne med at noen av dem også reiser videre, sier Raknes.

Sportssjefen sier klubben er på jakt etter en offensiv spiller. Overgangsvinduet åpner i august.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Cupkamp kan bli siste

Arna-Bjørnar møter Stabæk i cupen på onsdag.

– Hun fullfører kontrakten som går ut 31. juli, og kan spille om trenerne ønsker det, sier Nils Christiansen, spillerens agent.

Christiansen sier Nautnes har vært ettertraktet av klubber både i inn- og utland.

– Hun har vurdert det til at det kanskje er litt tidlig å reise til utlandet, og da sto det mellom klubber i Norge, sier Christiansen.