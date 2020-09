Ny midtstopper er klar for AaFK: - En solid midtstopper

Ben Karamoko lånes ut fra Haugesund til AaFK ut sesongen.

Fredag skrev Sunnmørsposten at Haugesund-spilleren Ben Karamoko kom til å bli Lars Arne Nilsens første signering i AaFK, og i går satt han på flyet fra Oslo til Vigra. Mandag kom bekreftelsen på at midtstopperen er klar for klubben.

– Ben er en solid midtstopper og sterk signering som kan utfylle stoppertypene vi har i stallen fra før. Han har god erfaring og kjennskap til norsk fotball, og ikke minst spennende erfaring fra Frankrike, sier Lars Arne Nilsen i ei pressemelding.