AaFK-spillerbørsen: «Han burde holdt seg på streken, men ble for heit i toppen»

Slik er Sunnmørspostens spillerbørs etter AaFKs 3–2-tap mot Rosenborg.

Rosenborg - AaFK 3–2 (3–1)

Gudmund Kongshavn - 3

Han er med på å ødelegge for AaFK med å lage et unødvendig straffespark. Burde holdt seg på streken, men ble for heit i toppen.

Jonas Grønner - 5