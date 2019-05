Rett etter at dette skjedde, ble Molde nedringt av spillere, agenter og klubber

Rett før slutt i onsdagenes cupkamp ble MFK-spilleren alvorlig skadet. Neste morgen ble det fastslått at akillessenen er avrevet og at Ulland Andersen er ute resten av sesongen. Da var det allerede stor pågang på Aker Stadion.

– Det stemmer at vi er blitt kontaktet av en del aktører. Vi er i den heldige situasjon at vi får mange henvendelser fra folk i markedet som ønsker å spille for Molde. For oss er det jo bare positivt at en del meget gode fotballspillere tydeligvis har lyst til Molde, sier Erling Moe, som ikke vil navngi noen av de interesserte.