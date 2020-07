Startet historisk oppgjør for TILs erkerival: Nå må stortalentet fra Tromsø sette seg nye mål

Sebastian Tounekti (18) vraket TIL til fordel for Glimt i vinter. Han mener han allerede har bevist at det var et riktig valg av ham.

Onsdag kveld fikk stortalentet fra Tromsø muligheten fra start for høytflyvende Bodø/Glimt i hjemmekampen mot Kristiansund.