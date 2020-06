Seriemesteren satte standarden umiddelbart – RBK haltet i åpningskampen

Molde la press på Rosenborg fra første kamp. Allerede lørdag møtes gullrivalene.

Magnus Wolff Eikrem (t.v.) scoret årets første eliteseriemål i Moldes borteseier mot Aalesund for nesten tomme tribuner. MARIUS SIMENSEN, BILDBYRÅN NORWAY

Gullduellen er ventet å stå mellom regjerende mester Molde og erkerival Rosenborg. I fjor ble sistnevnte parkert med hele 16 poeng, og i serieåpningen tapte trønderne terreng umiddelbart.

Med skuffende 0–0 hjemme mot Kristiansund er RBK allerede under press. Lørdag venter nettopp Molde på bortebane. Tap der vil være et hardt slag for Eirik Horneland og hans mannskap.

Se høydepunkter fra RBKs målløse seriestart:

Før tirsdagens åpningskamper har det aldri vært så lenge å vente på eliteseriemoro i fotball. Lenge nok, syntes Magnus Wolff Eikrem, som scoret årets første mål i Moldes seier i fylkesderbyet mot Aalesund.

Det tok snaut ti minutter før Molde-kapteinen fikk nettsus. Han spilte vegg både med en med- og en motspiller før han driblet seg langs 16-meterstreken, vendte og sendte et diagonalskudd i hjørnet. Senere var han involvert i to nye mål i 4-1-seieren.

Se høydepunkter fra Moldes seier, i tillegg til Bolkan Nordlis elleville scoring:

Straffebom og drømmetreff

Først i siste halvdel av juni, etter 97 dagers viruspause i norsk fotball, var det tid for «årets første» i Eliteserien.

Første hjemmescoring, og det første dødballmålet, kom da Fredrik Torsteinbø nikket inn et hjørnespark ved nærmeste stolpe for Viking mot Bodø/Glimt i årets første målfest, som Glimt vant 4-2.

Aalesunds Niklas Castro tok årets første straffespark og noterte også den første straffemissen da han skjøt over Molde-målet. Første kandidat til årets drømmetreff sto Simen Bolkan Nordli for da han brøt en dårlig Molde-pasning og feide ballen i mål nesten fra midtsirkelen til 1-1 for AaFK.

Etzaz Hussain, som leverte den dårlige pasningen, fikk årets første revansj da han banket inn Moldes 2-1-mål etter en Eikrem-corner rett før pause. Leke James ble den første som unnlot å juble for scoring mot gamleklubben da han gjorde 3-1.

Eirik Hestad fastsatte resultatet med målet som gjorde Molde til første serieleder.

Rødt til rasisme

Mjøndalens Stian Aasmundsen fikk det første gule kortet, mens nevnte James ble den første som fikk rødt kort. Han kom sent inn i en duell med Nordli og fikk sitt annet gule kort i kampen.

– Jeg synes ikke det er rødt kort i det hele tatt, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter seieren.

Røde kort var i bruk allerede før avspark. Det var ingen kneling før sesongen ble sparket i gang, men spillerne fulgte opp idrettens antirasismemarkeringer ved å holde opp laminerte kort og symbolsk gi rasismen rødt kort.

Molde-spiss Leke James scoret og fikk rødt kort i 4–1-seieren over AaFK. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Spillerne og dommeren gir rasismen rødt kort før avspark i eliteseriekampen mellom Rosenborg og Kristiansund på Lerkendal. Ole Martin Wold, NTB scanpix

Fire målvakter ble de første som fikk æren av å holde nullen i den nye eliteseriesesongen. Deres lagkamerater må dele skylden for de to første målløse kampene: Rosenborg – Kristiansund og Stabæk – Mjøndalen.

RBK imponerte absolutt ikke, men like før pause hadde Pål André Helland en kjempesjanse. Samuel Adegbenro gjorde et strålende forarbeid som burde ha gjort Helland til målscorer. Avslutningen hans med høyrefoten gikk godt over.

– Den ballen spratt såpass høyt opp at jeg fikk den på høyre. Jeg får ikke løftet foten, sa Helland til Eurosport.

Spillet tok seg ikke mye opp i 2. omgang, og for RBK-tilhengerne ble sesongstarten en stor nedtur. Rosenborg klarte ikke å skape stort.

Pål André Helland har akkurat skutt over, og det har Dino Islamovic fått med seg. Slik så det ut ett sekund etterpå. Rune Petter Ness, Adresseavisen

Mellom Odd og Sandefjord sto det 0-0 mindre enn ti minutter før slutt, men mål av to innbyttere satte gjestene på sporet av 2-1-seier før RBK-aktuelle Torgeir Børven reduserte med årets første straffemål.

Den første hjemmeseieren lar altså vente på seg. Sarpsborg tar imot Vålerenga senere tirsdag, mens Start – Strømsgodset og Haugesund – Brann spilles onsdag.

Halvt år

Om det ikke var for viruspandemien, ville det vært spilt 11 serierunder allerede. Da ville det vært EM-pause i Eliteserien nå, og dersom alt hadde gått etter planen i norsk fotball ville landslaget vært i gang med sitt første sluttspill på 20 år.

I stedet var det historisk sen sesongåpning i Norge. Tirsdagens kamper var de første norske toppkamper på over et halvt år.

Med maksimalt 200 tilskuere på arenaene var det et dramatisk sceneskifte fra forrige kamp, da Viking slo Haugesund i cupfinalen på et fullsatt Ullevaal 8. desember. Mye er endret i verden og fotballen på det halve året.

