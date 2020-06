Sørloth nærmer seg seriegull i Tyrkia – bidro i viktig seier

Sørloth har scoret på bestilling for Trabzonspor denne sesongen og står med 19 ligamål så langt. Fredag klarte han ikke å pynte på det antallet.

Den norske landslagsspissen og hans Trabzonspor fikk likevel en meget god kveld, til tross for at den brasilianske midtbanespilleren Guilherme ble utvist allerede rett før pause.

Da ledet Trabzonspor 1-0 etter scoring av nigerianske Anthony Nwakaeme, og sju minutter ut i annen omgang doblet Caleb Ekuban ledelsen.

Göztepe tente håpet om en snuoperasjon med midtstopper Alpaslan Öztürks redusering til 1-2 rett etterpå, men et selvmål av Berkan Emir sørget for at bortelaget fikk med seg alle poengene hjem til Trabzon.

Alexander Sørloth, som har slitt med en fotskade i den ufrivillige viruspausen, spilte som ventet fra start i angrepet til Trabzonspor.

Trønderen ble byttet ut på tampen av kampen.

Med seieren har Trabzonspor tre poengs luke til Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir i kampen om ligagullet.

Zlatko Tripic var ubenyttet reserve for Göztepe.