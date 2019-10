Midtbanespilleren var endelig tilbake i startelleveren – da kom en ny skade: – Det har vært tungt

Midtbanespilleren ble ansett som en sterk signering av 1. divisjonslaget AaFK før sesongen. Orry Larsen kom fra et Brann-lag som i 2018 kjempet om gull i Eliteserien og bidro en god del for bergenserne da. Årets sesong i Ålesund har derimot ikke blitt slik han så for seg. Skader har flere ganger satt han tilbake fysisk.

– Jeg tror jeg har hatt fire oppkjøringsperioder i år, så har det vært litt tungt, men nå er jeg, bank i bordet, kvitt skadene. Jeg skal bruke resten av sesongen godt for å holde meg skadefri og bruke ferien godt for å bli god neste år, sier Orry Larsen til Sunnmørsposten.