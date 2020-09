Vi sender live fra Bolaños sin første trening

Tirsdag skal Christian Bolaño (36) trene med nye lagkamerater for første gang. Vi sender direkte klokken 14.00.

Start er tirsdag ettermiddag tilbake på treningsfeltet etter en miniferie - denne gang med ett nytt profilert fjes på treningsfeltet.

Christian Bolaños, som ble klar for Start for tre uker siden, er ute av karantene etter to negative koronatester og trener for første gang med sine nye lagkamerater på Sparebanken Sør Arena i ettermiddag.