Chelsea videre i Champions League etter overtidsscoring

(Rennes–Chelsea 1–2) Allerede med to kamper igjen er Chelsea sikret avansement i Champions League etter at Olivier Giroud (34) stanget inn vinnermålet på overtid.

24. nov. 2020 20:51 Sist oppdatert 10 minutter siden

Det har vært langt mellom sjansene for Callum Hudson-Odoi (20) denne sesongen, men borte mot Rennes viste han seg virkelig frem med godt spill.

Etter 22 minutter satte han inn kampens første mål etter en strålende kontring, satt opp av Mason Mount (21).

Lenge så det også ut til å bli kampens eneste mål, men da Rennes fikk sitt ellevte hjørnespark for dagen etter 85 minutter, kom utligningen. Guirassy headet ballen kontant inn fra fem meter, men Rennes måtte se at det ene poenget glapp på overtid. Innbytter Giroud steg til værs på en retur og headet Chelsea videre i Champions League.

I gruppens andre kamp møttes Sevilla og Krasnodar. Sevilla hadde også mulighet til å sikre seg avansement, og tok ledelsen på bortebane etter fire minutter med Ivan Rakitic.

Etter pause utlignet Wanderson for Krasnodar, før Sevilla avgjorde kampen fem minutter på overtid med Munir El Haddadi. Dermed er både Sevilla og Chelsea videre fra gruppen.

SENDTE CHELSEA I LEDELSEN: Callum Hudson-Odoi (til høyre) jubler sammen med mannen som serverte han før kampens første scoring, Mason Mount (nr 19). Foto: Eddy Lemaistre / EPA

Chelsea kom stormende ut av startblokkene i Frankrike og hadde full kontroll på sin franske motstander de første minuttene. Timo Werner burde også sendt bortelaget i ledelsen etter fem minutter, men fra fem meter satt han den lett stussende ballen skyhøyt over mål.

Rennes kom etter hvert bedre med i kampen, men med det ble det også større kontringsrom for bortelaget.

Mason Mount vant ballen midt på egen banehalvdel og kikket oppover. Der så han Callum Hudson-Odoi på et løp inn i bakrom, og spilte lagkameraten fri med en tilnærmet perfekt vektet pasning.

Alene med keeper gjorde han ingen feil og sendte Chelsea i ledelsen etter 22 minutter. Det er 20-åringens andre scoring i årets Champions League, i det som så langt har vært en sesong hvor han har slitt med spilletiden.

Det var kun tredje gang han var med fra start for Chelsea i Champions League og Premier League denne sesongen, men unggutten utnyttet virkelig muligheten og stod bak flere av sjansene Chelsea skapte.

Rennes skapte på sin side også et par sjanser i løpet av den første omgangen, men Eduoard Mendy hadde god kontroll på sin gamle hjemmebane og sørget for at Chelsea gikk til pause i ledelsen.

I andre omgang hadde Chelsea lenge veldig god kontroll, men det ble noen hektiske sluttminutter med mål til begge lag. Med Olivier Girouds scoring på overtid ble det til slutt en knepen 2–1-seier til Chelsea.