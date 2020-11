Klopp med ny tirade mot kampprogrammet: – Det er et problem

(Liverpool – Leicester 3–0) Jürgen Klopps menn storspilte og hadde full kontroll hjemme mot Leicester. Men at nok en Liverpool-spiller måtte ut med skade var et stort skår i gleden for en allerede tynnslitt tropp.

– Det var veldig tilfredsstillende. Guttene fortjente det 100 prosent, og guttene spilte en utrolig kamp mot en topp, topp, topp motstander. Jeg tar det ikke for gitt å spille slik som vi gjorde i kveld, sier Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Men selv om han var fornøyd med selve prestasjonen, var det ikke alt han kunne glede seg over.

For på stillingen 2–0, med stålkontroll på kampen og tidvis strålende angrepsfotball, skjedde det som ikke skulle skje.

Nok en Liverpool-spiller måtte av med skade.

Og Klopp var rasende etter kampen. Han tordnet mot rettighetshaverne i England, Sky Sports og BT Sports, om terminlisten.

– Med problemene dere gir oss, og diskusjonene med terminlisten, så må vi kontrollere kampene. Det er en enorm utfordring mot en motstander som dette.

– Vi har en helt annen utfordring i år. Det er veldig tøft. Hvor viktig det er med innbyttere – jeg kan ikke tro det ... Grunnen til at vi gjør bytter sent, er fordi vi konstant må tenke at noen vil gå i bakken med en muskelskade. Vi kan ikke gjøre bytter tidlig, for dersom du bytter tidlig og noen andre får en muskelskade så må du spille ferdig kampen med ni spillere. Det er sannheten, og ingenting annet, sier Klopp.

Naby Keïta måtte av med en muskelskade mot Leicester. Etter 54 minutter trasket han slukkøret av banen mens han holdt seg til hamstringen.

Det er dårlig nytt for et Liverpool-lag som allerede har blitt rammet knallhardt av skader.

Nøkkelspillere som Virgil van Dijk, Fabinho, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Thiago Alcântara og nå nylig coronasmittede Mohamed Salah har alle blitt skadet eller syk i løpet av 2020/21-sesongen, sesongen der Liverpool skal forsøke å forsvare ligagullet de så suverent tok forrige sesong.

Liverpools tyske manager kom imidlertid med en gladmelding etter kampen: Han bekreftet at Mohamed Salah testet negativt for coronaviruset tidligere søndag. Dermed er han trolig aktuell for den kommende Champions League-kampen mot Atalanta.

Men Klopp var på ingen måte ferdig med sin tirade mot rettighetshavere.

– Ingenting skjer

– Det handlet aldri om oss, det handler om alle spillerne. England-spillerne, alle som skal spille i EM neste sommer. Dersom dere ikke begynner å snakke med BT, er vi alle ferdige. Sky og BT må snakke sammen. Dersom vi fortsette å spille onsdag kveld og lørdag kl. 13.30, så er jeg ikke sikker på vi kan spille ferdig sesongen med 11 spillere, for alle seks-syv topplagene. Men jeg vet at dere ikke bryr dere, og det er problemet.

Da prøvde Sky Sports sin reporter å bryte inn. Han begynte setningen med å si «det er feil å», men det ville ikke Klopp ha noe av.

– Nei, det er ikke feil, for vi har diskutert det lenge og ingenting skjer. Alle sier «det er vanskelig her, det er vanskelig der», men det er veldig vanskelig for spillerne. Det er de det er vanskelig for. Resten er bare en avgjørelse på en pult på et kontor, og høres ikke vanskelig ut for meg.

– Skal vi fortsette slik, og om dere vil se kamper som denne ... Jeg er fornøyd med kampen i kveld, men vi mistet en ny midtbanespiller. Dere kunne se på benken vår at vi ikke hadde så mye, og det er situasjonen. Men det handler ikke om oss, og jeg må si det en gang til.

Allerede onsdag skal Liverpool i aksjon igjen. Deretter venter en ny kamp mot Brighton lørdag.

–Det er en tidlig julegave. Vi møter opp der og er skjelvne. Du kan dra dit og du kan alltid tape en fotballkamp. Det er alltid mulig, også for oss, men det er et problem. Vi kan ikke endre 10–11 spillere. Vi kan ikke møte opp, vi må vinne fotballkamper. Begynn å snakke sammen, og ta avgjørelser!, sier Klopp.

30 trekk før scoring

Kampens første mål kom etter 21 minutters spill. Da hadde Liverpool kjørt et stormløp mot Leicester-målet i 20 minutt, og det var tidligere Manchester United-spiller Jonny Evans som sto bak kampens første mål.

Nordiren var overlegen i duellen med Sadio Mané, men med en klønete heading satte han ballen bak en sjanseløs Kasper Schmeichel. Det tiende selvmålet i Premier League denne sesongen, og Evans sjette selvmål som Premier League-spiller.

Bare Richard Dunne (10), Jamie Carragher (7) og Martin Skrtel (7) har flere selvmål på øverste nivå i England.

Og om det første målet involverte litt flaks for Liverpool sin del, var det andre bare vakkert. Ganske nøyaktig 20 minutter etter den første scoringen slo James Milner en crosser over til Andy Robertson. Han dempet ballen, dro seg forbi en mann, og siktet på sommersigneringen Diogo Jota som tok et smart løp. Portugiseren stanget ballen elegant inn bak Schmeichel.

Og ikke nok med det: Målet kom etter at Liverpool hadde 30 trekk innad i laget. Det er det lengste angrepet som har ledet til scoring siden Opta mottok tall på slikt i 2006/07-sesongen.

Det målet gjorde at Jota ble den første Liverpool-spilleren i historien til å score i sine fire første hjemmekamper i den engelske toppdivisjonen.

Etter å ha misbrukt sjanse på sjanse fikk omsider Liverpool et høyst fortjent 3–0-mål da Roberto Firmino steg til værs og satte kronen på verket etter en corner.

Sjansesløseriet til tross, det ble tre poeng til Liverpool, som også satte ny klubbrekord. Dette var deres 64. strake hjemmekamp uten tap i ligaen. Den gamle rekken på 63 kamper uten hjemmetap i ligaen ble stoppet i januar 1981 av ingen ringere enn Leicester.

Men historien gjentok seg ikke i november 2020.

I stedet ble det skrevet historie.