Største tyske tap siden 1931: – En bekmørk dag

(Spania – Tyskland 6–0) Et hat trick fra Ferrán Torres (20) og spansk storspill sørget for at et historisk stygt tysk tap.

17. nov. 2020 22:35 Sist oppdatert nå nettopp

Man må helt tilbake til 1931 for å finne et lignende tap. Da tapte Tyskland 0–6 mot Østerrike hjemme i Berlin. Foruten om det er et 0–9 tap mot det engelske amatørlandslaget i 1909, tyskernes fjerde landslagskamp gjennom historien, det eneste tyske tapet som er verre gjennom historien. Tapet er naturligvis også det største siden Joachim Löw (60) tok over som hovedtrener i 2006.

– Det var en bekmørk dag, sier Löw til ARD.

– I den andre omgangen forsøkte vi å spille mann mot mann, presse dem, få et mål og komme tilbake i kampen. Men de spanske spillerne spilte bedre, var raskere og mer presise. Vi hadde ikke en sjanse. Vi sa at vi stolte på spillerne vi hadde tatt ut og at vi var på en god vei. Vi så i dag at vi ikke er så langt fremme i utviklingen vår som vi hadde trodde og håpet etter de siste kampen, sier Löw til UEFA.

Etter å ha gått ubeseiret gjennom 2020, trodde de færreste at lignende sifre skulle bli realiteten for Löw og hans menn. Borte mot Spania var det tyske mannskapet imidlertid ikke i nærheten av å få med seg poenget som var nødvendig for å vinne gruppen i Nations League. Istedenfor ble de regelrett rundspilt av et energisk spansk lag, anført av Manchester Citys sommersignering Ferrán Torres.

20-åringen ga seg ikke før han hadde sendt tre baller i nettet bak Manuel Neuer, og med en scoring hver fra Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal og Rodri viste måltavlen til slutt 6–0 til hjemmelaget i Sevilla.

– Det er trolig ikke det bitreste tapet i karrieren min, men helt klart det største. Det gjorde vondt. Vi fikk ikke noe tak på dem ham. Spania viste oss hvordan man skal angriper, sier Toni Kroos.

Fakta Tysklands største tap 13. mars 1909: 0–9 mot England amatører

24. mai 1931: 0–6 mot Østerrike

17. november 2020: 0–6 mot Spania

13. september 1931: 0–5 mot Østerrike

20. juni 1954: 3–8 mot Ungarn (som Vest-Tyskland)

29. juni 1912: 1–5 mot Østerrike

23. november 1913: 2–6 mot Belgia

24. september 1939: 1–5 mot Ungarn

1. september 2001: 1–5 mot England

28. april 2004: 1–5 mot Romania

Som Øst-Tyskland tapte de aldri med mer enn tre mål. Vis mer

previous











fullscreen next TYSK MANNEFALL: Det ble et tap for historiebøkene for Tyskland tirsdag kveld. 1 av 5 Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Det startet ikke perfekt for spanjolene. Allerede etter fem minutter ropte de på straffespark, men svenske Andreas Ekberg mente forseelsen skjedde noen små centimetere på utsiden av 16-meteren.

Etter ti minutter tok skadeplagede Sergio Canales telling og tok seg til låret. Fabián Ruiz kom spurtende ned trappa og det tok ikke lang tid før innbytteren gjorde seg gjeldende.

Med et strøkent hjørnespark fant han Álvaro Morata på bakre stolpe, som kontant headet Spania i føringen etter 17 minutter.

Morata satte igjen ballen i mål syv minutter senere, men offsideflagget kom opp for det som var en svært marginal avgjørelse. Som så ofte før for Morata, som ifølge Viaplays Spania-ekspert Petter Veland har fått 13 scoringer annullert for offside i år. Særlig gjorde han seg bemerket da han fikk tre scoringer annullert for offside i samme kamp i Champions League for tre uker siden. Til sammenligning står han nå med 11 godkjente scoringer i 2020.

HEADET SPANIA I FØRINGEN: Álvaro Morata sendte Spania i ledelsen etter 17 minutter. Siden så de seg aldri tilbake. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Les også Stjernetreff fra Pavard - Sverige rykker ned

Spania fortsatte storspillet, samtidig som det tyske landslaget gjorde stadig flere feil. Ferrán Torres plukket opp ballen da Dani Olmo headet i tverrliggeren etter 34 minutter og banket ballen i mål. Fire minutter senere kom det et nytt strøkent slått hjørnespark fra Ruiz, denne gang lekkert headet i mål av Rodri.

Med 3–0 til pause hadde Spania full kontroll på seieren, og dermed også gruppeseieren i Nations League. Et lite skår i gleden var da at kaptein Sergio Ramos måtte ut med skade like før pause, men det satte ikke demper på tempoet til spanjolene ut i den andre omgangen.

Etter et par gode kontringsmuligheter satt den fjerde scoringen etter 55 minutter. José Gayà ble spilt fri og severte Ferrán Torres på åpent mål. Men spanjolene ga seg ikke der. Innbytter Ruiz serverte sitt tredje mål etter 72 minutter, da Torres satte inn sitt tredje mål med et herlig skudd fra 16 meter.

Mikel Oyarzabal la på til 6–0 like før slutt, og sørget altså for det verste tyske tapet på 89 år.