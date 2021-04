Godset innrømmer rutinesvikt

Strømsgodset-ledelsen erkjenner at rutinene for varslinger «ikke har vært der, eller ikke vært gode nok».

TOK FARVEL: Før helgen ble arbeidsforholdet mellom Strømsgodset og trener Henrik Pedersen avsluttet. Foto: Terje Pedersen

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt gode nok rutiner. Det er noe vi umiddelbart tar tak i og får på plass. Enten har de ikke vært der, eller har de ikke vært gode nok. Det skal vi ha fokus på nå, sier Ivar Strømsjordet, styreleder i Strømsgodset, til VG mandag morgen.

Fredag ble det kjent at tidligere hovedtrener Henrik Pedersen er ferdig i klubben. Den avgjørelsen ble tatt kort tid etter det ble kjent at klubben hadde mottatt varsel om rasisme mot treneren. Pedersen har tilbakevist beskyldningene.

Arbeidsforholdet med Pedersen er avsluttet, men varslingssaken behandles videre.

– Det har blitt sagt at fotballklubber ikke har varslingsrutiner, men det er ingen unnskyldninger. Fotballklubber er en bedrift. Det skal bare mangle at man har rutiner for sånt. Det skal vi gjøre en grundig jobb på, og også få ekstern bistand på, sier Strømsjordet.

Ifølge Arbeidsmiljøloven plikter alle arbeidsgivere med flere enn fem ansatte å ha varslingsrutiner.

Strømsgodset skal i løpet av mandagen gi hovedsponsor DNB en tilbakemelding på hvordan rutinene har vært. DNB har lagt press på Strømsgodset underveis i saken.

– Det vi satser på er at vi kan lukke varslingssakene på en god måte så raskt som mulig. Vi har engasjert advokat Pål Kleven for dette. Vi innfører også rutiner som er gode for fremtiden. Vi er ydmyke på at vi ikke har hatt gode nok rutiner. Det skal vi ha på plass veldig raskt, sier Dag Lindseth Andersen, daglig leder i Strømsgodset.

Kleven er advokat i firmaet Kleven & Kristensen, og brukes stadig innen idretten.

Ivar Strømsjordet vil ikke kommentere prosessen eller innholdet rundt Pedersens sluttavtale. Midlertidig har Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen fått delt treneransvar i klubben.

Lørdag ble det kjent at sportssjef Jostein Flo takker for seg i Strømsgodset. Han skal jobbe som rådgiver og konsulent for klubben frem til april neste år.

– Vi vil i dag sette oss ned for å planlegge ny permanent trener. Vi skal gjennomføre en skikkelig prosess. Det vil være to prosesser som går parallelt. Vi har ikke bestemt en rekkefølge på det, og Jostein Flo vil fortsatt bistå oss, sier Strømsjordet.