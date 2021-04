Start-spissen imponerer i ny posisjon: – Han har jobbet beinhardt

Etter to år med skademareritt og null suksess på banen, har Adeleke Akinyemi vist ting som gjør at han kan bli nyttig for Start denne sesongen. – Ikke tilfeldig, mener Starts trener.

Adeleke Akinyemi, her på treningsfeltet for noen uker siden, har imponert i de to første treningskampene. Foto: Steffen Stenersen

– Vi hadde tro på at det skulle fungere fint, men han leverer kanskje over det vi kunne forvente. Det var lite feil, spesielt offensivt med ball stemte det bra. Det er noen defensive ting vi kan pirke på, men ellers en fantastisk god prestasjon.

Det er Start-trener Joey Hardarsons dom over Adeleke Akinyemis prestasjoner i treningskampen mot Viking søndag.