Full forvirring etter NFF-beskjed: – Blir bare helt oppgitt

Norges Fotballforbund (NFF) og Lise Klaveness mener fire PostNord-klubber i Viken fylke har lov til å trene under definisjonen «toppidrettsutøvere». Det har de ikke lov til, svarer Kulturdepartementet.

FORTVILET: Asker-trener Vegard Skogheim fikk beskjed om at laget hans kan trene igjen, men kontrameldingen fra Kulturdepartementet skaper usikkerhet. Foto: Carina Johansen / NTB

Fire PostNord-klubber (navnet på nivå 3) holder til i Viken, et område med forsterkede smitteverntiltak: Moss (der Thomas Myhre er sportssjef), Bærum (der Jan Derek Sørensen er trener), Asker (der Vegard Skogheim er trener) og Eidsvold Turn.

Tirsdag fikk de grønt lys fra NFF om at de endelig kan trene igjen. En svært etterlengtet beskjed for de fire klubbene, men kontrabeskjeden fra Kulturdepartementet kaster vann på bålet.

«I kommuner som er omfattet av kapittel 5A er det åpnet for ordinær trening i toppidretten. For fotball er det bare åpnet for trening på de to øverste nivåene. Klubbene i PostNord-ligaen (nivå 3) er altså ikke omfattet av åpningen i kommunene som er regulert av de forsterkede tiltakene under 5A», skriver departementet til VG i en e-post.

Kapittel 5A av covid-19-forskriften refererer til kommuner med særlig høyt tiltaksnivå.

De motstridende beskjedene fra Kulturdepartementet og Fotballforbundet skaper forvirring. Asker-trener Vegard Skogheim hadde allerede sendt melding til spillerne om at de kan snøre på skoene igjen.

– Jeg skrev til spillerne at vi kan trene. Jeg blir bare helt oppgitt hvis dette stemmer. Da er det fire lag blant 60 herrelag som ikke får lov til å trene. Jeg blir nesten stum, sier en fortvilet Skogheim (54), den tidligere toppspilleren som fikk med seg 13 landskamper fra 1984 til 1992.

Tirsdag åpnet Regjeringen for treninger og treningskamper for toppidrettsutøvere, også i de mest smitteutsatte områdene. I motsetning til Regjeringen definerer Norges Fotballforbund også PostNord-ligaen som toppidrett.

Toppfotballdirektør Lise Klaveness mener derfor at de fire Viken-klubbene kan trene akkurat som de andre.

– Vi har gitt beskjed til klubbene om at det er helsemyndighetene som avgjør dette. Men p.t. regner vi med at de fire nedstengte PostNord-klubbene kan trene på lik linje med de andre i ligaen og andre toppidrettsutøvere i vedkommende kommuner, innleder hun.

– Tillatelsen til å trene under tiltaksnivå A retter seg mot «toppidrettsutøvere». PostNord-ligaen har vært inkludert i toppfotball- og toppidrettsbegrepet siden covid-19-utbruddet 2020. I Post Nord-ligaen er flertallet av spillere og støtteapparat ansatte i klubben og over halvparten har fotballen som sin hovedinntektskilde, avslutter hun.

TOPPFOTBALLSJEF: Lise Klaveness. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere tirsdag presiserte kulturminister Abid Raja overfor VG at de bare åpnet for trening for de to øverste divisjonene for kvinner og menn. VG har spurt Klaveness hvordan hun og NFF har kommet til en annen konklusjon, men har foreløpig ikke fått svar.

Vegard Skogheim sier at hans lag forholder seg til smittevernprotokollen som alle de andre klubbene og forventer å bli behandlet likt.

– Jeg skjønner at vi er privilegert og at fotballen skal holde kjeft, men jeg skjønner ikke at fire lag skal holdes utenfor. Vi er 90 klubber som er i toppfotballpiloten, forholder oss til den og tester oss i hue og ræva. Dette er som å åpne alle Meny-butikker, men ikke Kiwi, mener Asker-treneren.

– Kan det være aktuelt å trene likevel?

– Vi er kanskje for snille, sier Skogheim.