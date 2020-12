Bekrefter at to AaFK-spillere er ferdig i klubben

AaFK har jobbet for å få Ben Karamoko (25) til å bli værende i klubben også neste år, men det kommer ikke til å skje slik situasjonen er nå.

Ben Karamoko er ferdig i klubben etter den siste kampen mot Mjøndalen i neste uke. Staale Wattø

35 minutter siden

Ben Karamoko har starta ti kamper for AaFK under låneoppholdet, etter at han kom fra benketilværelsen i Haugesund. En skade har holdt 25-åringen ute av laget i de tre siste kampene, men han er trolig med når AaFK møter Mjøndalen i siste serierunden i neste uke.

Klubben har prøvd å overbevise Karamoko om å bli værende i AaFK når kontrakten hans med Haugesund går ut om to uker, men slik blir det ikke.